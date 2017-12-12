建案挖地基造成鄰損判賠141萬 業者照付

2017-12-12 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市西大路與中山路交界的建祥建設新建案2年前遭旁邊郭姓屋主控訴新建案開挖地基，造成其房屋天花板及牆面損害，郭姓屋主向新竹地方法院提出民事損害賠償訴訟，經2年訴訟，法院今年4月判決建設公司應賠償郭姓屋主房屋及經濟損失共141萬餘元，建祥建設公司依法院判決予以賠償，成為鄰損屋主求償成功的案例。

建祥建設公司經理朱孝篤說，位在西大路與中山路交界的新建案是在103年開始蓋建，因開挖地基，104年旁邊郭姓屋主認為該公司建案造成其40多年的房子出現牆壁龜裂及天花板翹起和地板有龜裂等狀況，當時有請市府工務處及相關技士多處會勘，而郭姓屋主也因此提出民事損害賠償訴訟。

朱孝篤說，公司此建案去年底完工，郭姓屋主提出的訴訟也在今年4月有結果，依據法院判決，他們建祥建設公司需賠償房屋損害56萬7000餘元，另包括郭姓屋主提出的經濟損害賠償共141萬餘元。

朱孝篤說，公司董事長蔡子昭很重視此鄰損案件，已依法院判決結果全部賠償鄰損金額，目前此建案已完工並有住戶入住，這也是該公司在新竹市第一起鄰損案件，雖然金額不是很龐大，基於敦親睦鄰，仍完成鄰損賠償。

新竹市府工務處表示，有關新開發建案造成鄰損情況，市府都會請雙方及第三方公正單位進行鑑定，也會要求建設公司做好敦親睦鄰並安全施工，至於鄰損的損害賠償訴訟，市府尊重法院判決結果。