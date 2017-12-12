外配不識字 騎車閃酒測罰9萬判准撤銷

2017-12-12 15:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓印尼外配4月騎車發現路口有警方攔檢，掉頭騎走拒絕酒測，警方開出9萬9百元罰單，然黃婦聲稱自己不識字，不識警方在路口的「取締酒駕勤務」告示，新竹地院行政法庭調查認為黃婦的確教育程度為「不識字」，判准撤銷罰單。

從印尼嫁來台灣新竹的61歲黃姓婦人，4月間晚間無照騎機車行經苗栗頭份一處路口時，發現路口有人被警方攔檢，立即調頭轉走，未讓警方攔下。苗栗警方認他們已路口已設「取締酒駕勤務」，因此根據監視器錄影開罰「經警鳴笛攔檢不服稽查」、「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試鳴笛不服稽查」，認定黃婦拒酒測，開出2張罰單，共罰9萬9百元。黃婦不服提出行政訴訟，要求撤銷罰單，3年內不得考領駕照及違規點數及參與道路交通安全講習。

黃婦向行政法庭法官表示，她當天沒喝酒，且警方攔檢時，未觀察她有沒有喝酒，她是印尼人，沒有駕照、不認識字，不是因酒駕心虛才拒測，是對法令不了解，要求法官撤銷。苗栗警方向法官表示，黃婦確實拒絕酒測，且有錄影畫面佐證。且依她1983年入境台灣時所記載的文件，她應該識字，警方開罰沒有違誤。

法官調查發現，黃婦當時騎機車行經警方設有取締酒駕勤務告示牌的地方，經警攔停，先放慢速度靠近警方，但警方一靠近，即轉頭騎車直行，經警員鳴笛要求停車，仍未停車的事實。法官認為，警方開「經警鳴笛攔檢不服稽查」罰9百無誤，駁回原告請求。

法官認為，依行政罰法7條1項規定「違反行政法上義務的行為非出於故意或過失者，不罰」。就原告當天騎機車「行經警方設立取締酒駕勤務告示牌」，未依警員指示車，但黃婦是印尼人，1983年入籍台灣，戶籍登記教育程度為「不識字」。

黃婦雖曾於入境填寫教育程度，但該文件欠缺法定效力，因此入籍台灣時也不知會發生任何事，因此在戶籍登記會具實填寫，因此其教育程度即為不識字，應可採信。而警方也未提出相關證據證明她識字，且她也未考駕照，因此原告主張遭舉發時不識中文，是可採信的。法官認為當時黃婦不識國語文字，騎車經過取締酒駕告示牌，違規行為屬於非故意或過失，認定警方開罰在法理上有違誤之處，因此認定原告主張有理，淮予撤銷9萬元罰單。