涉犯公司法案件 調查局全台大掃蕩

2017-12-12 14:53

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局今針對涉犯「公司法」案件，執行全國大掃蕩，動員台北市調查處等19個外勤處站及數百名調查官，同步執行查緝500餘家公司，搜索30餘處所，約談公司負責人或董事計600餘人，包括協助提供驗資之金主50餘人及記帳業者或會計師計40餘人。

調查局表示，在偵辦各類型犯罪案件中，屢發現公司負責人結合記帳業者、會計師或金主，以假驗資方式虛增公司資本額後，遂行詐偽募集、美化財報、洗錢、向銀行詐貸或用以達到各類工程標案甄選廠商資格等不法。

為維護市場交易秩序及公司資本額登記管理之正確性，今動員數百名調查官全國大搜索，各調查處站將持續循線擴大偵辦，以有效防堵假驗資手法所衍生經濟犯罪問題。

調查局表示，公司資本實為經濟活動及信用之基礎，故公司法第9條第1項明定公司應實際將應收之股款收足，且不得於收足股款後，又將股款發還股東或任由股東收回之規定，藉以維持公司資本之鞏固。

現行實務上，主管機關多僅能就公司提報驗資金融帳戶及資料等為形式審查，有些公司為達特定目的，常透過會計師、記帳業者或金主，以非股東所投入之資金匯入公司籌備處帳戶偽造資本額，俟取得驗資證明後，隨即領出款項匯還金主，形成3方共犯結構，調查局此次以強力掃蕩方式，期能瓦解集團性犯罪。

調查局表示，此次辦理全國同步查緝行動，是透過洗錢防制處主理金流分析及情資分送外勤處站調查屬實後發動偵辦，以共同防堵公司形態易淪為洗錢犯罪之管道，達成維護我國市場經濟健全及金融秩序之穩定，並依行政院長賴清德日前舉行之的洗錢防制誓師大會之指示，宣示爭取明年「亞太防制洗錢組織（APG）」評鑑過關之決心。

另，調查局也呼籲公司負責人勿存僥倖之心，因驗資不實除違反公司法外，尚有違反商業會計法及刑法使公務員登載不實罪，並有可能遭到主管機關撤銷或廢止公司登記，提醒企業設立、增資仍應以「誠信」為本，方為正途。