萬華員警擊斃拒捕嫌犯被起訴 下月9日宣判

2017-12-12 14:37

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華警分局警備隊員警張景義，2013年在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，朝車輪開了2槍，其中1發子彈擊中黎男致死，台北地檢署3度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張員，台北地院今天開庭辯論，張景義依然堅持無罪，他不是正面朝駕駛座開槍，且已道義賠償家屬80萬元，希望法官判無罪；合議庭定1月9日上午11時宣判。

2013年8月13日，黎男因拒絕接受警方盤檢，駕車逃逸到西門町鬧區，當時正在附近處理民眾路倒事件的張景義獲報加入圍捕，朝黎男的車輪連開2槍，1發子彈意外穿過擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎男送醫不治。

事後黎男家屬控告張員涉業務過失致死，北檢曾2度處分不起訴，但都被高檢署發回，北檢第3度偵查後，認定張員開槍當下未達急迫性，有過失責任，將他起訴，家屬包括黎母與3幼子，一度求償1900萬，經法官勸諭雙方各讓一步，今年9月已降至200萬。

張男強調，當時黎男駕車拒捕，確實已發生危害，他開槍是為了防止危害發生，合乎用槍時機和比例原則，且依據彈道比對，他開槍的位置與角度並非朝向駕駛人正面開槍。

公訴檢察官則認為，當時張景義站在黎男車輛右前方1至2公尺處，嫌犯準備倒車離去，顯無衝撞員警的意圖，而張景義朝車窗開槍，傷人致命部位，違反用槍時機，仍構成業務過失致死罪，請法官依法判決。