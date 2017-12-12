世新男大生追殺學妹 法院裁定羈押

2017-12-12 14:07

〔記者張文川／台北報導〕世新大學英文系陳姓大三男學生，追求19歲石姓學妹多年遭拒，昨上午趁石女去上通識課前在教室外堵人，持水果刀追殺石女3刀，才被助教和同學合力制伏，警方昨晚將陳男依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後考量他涉犯重罪，且有逃亡、反覆實施傷害之虞，聲請將他預防性羈押，台北地院審理後，今中午裁定羈押。

開庭時，陳男只坦承傷害，否認殺人未遂，沒有殺人意圖，自己當時情緒激動，但心裡並不想傷害學妹，但法官認為，陳男持刀刺向石女的後頸部，導致頭、頸部開放性傷口，現場目擊學生、助教也證稱陳男確實有用手壓制石女、用刀刺向告訴人右肩、頸部，法官認為依陳男揮砍的部位、次數、行兇方式及告訴人受傷之部位，顯見並非臨時起意，不無有致人於死之意，涉嫌重大，重罪常伴隨逃亡之虞。

法官認為，陳男在今年9至11月間就曾數次騷擾、跟蹤石女，摀住石女嘴巴往後拉、壓制石女，又在相隔僅1個月持利刃刺傷石女，短期內多次主動接近石女進行侵略性的身體接觸，顯然無法控制自身情緒，對石女有強烈攻擊意圖，有反覆實施傷害罪之虞，有羈押的必要。

檢警調查，石女右頸、頭部、耳後遭劃傷3刀，所幸傷勢並無大礙，現留院觀察中；石女家屬認為陳男追求不成竟痛下殺手，昨已控告陳男殺人未遂。

陳男應訊時透露，他去找學妹，但學妹不理他，甚至轉身就走，他一氣之下才追過去，拿刀劃學妹的手臂，未料學妹閃躲，他才不小心劃傷其頭、頸，強調對於自己魯莽的行為感到很後悔，希望能去醫院探視，石女，而行兇的水果刀，陳男供稱是從家裡攜出，這段期間他都隨身攜帶。