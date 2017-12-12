刺青美腿妹噴辣椒水恐嚇取財 自己與男友卻中招

2017-12-12 13:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕耍狠討錢卻遇上豬隊友！徐姓男子與謝姓女友見侯姓友人忠厚好欺負，三番兩次用各種理由恐嚇索討金錢，侯男也乖乖就範，徐男與女友食髓知味，再度跑到侯男居住的社區找他討不存在的債務，謝女在低溫中犯案時，穿著極短熱褲，露出刺青的一雙美腿，但她隨身卻帶著辣椒水，在警衛室前出其不意朝侯男噴灑，未料風向一改，回噴到自己跟男友，3人難過蹲在地上，不停找水沖洗，警方獲報到場，將這2名討錢鴛鴦笨盜帶回法辦。

警方調查，侯姓男子與這對情侶檔是2個月前打籃球認識的朋友，侯某表示，對方一開始跟他說自己手頭緊，要借點錢用，於是他不疑有他就借了3000元給對方，但對方接著陸續以要付女友房租及手機費為由，又借了5500元，沒想到後來對方用他名義向女友借錢，接著徐又說遭自稱大哥的男子打斷手腳，要他負責醫藥費2萬元，他陸續匯款後，徐還拿刀恐嚇他，讓他相當害怕，昨天上午徐又打電話向他索討5000元，他不願意給，對方就跟女友衝到他住處，出言恐嚇要錢還噴灑辣椒水傷害他。

監視器畫面拍下，一名男子頭戴安全帽衝進警衛室，接著一男一女緊跟著衝到屋內，雙方發生拉扯推擠，男子一臉凶神惡煞，跟在後方的女子冷不防拿出辣椒水朝男子噴灑，但卻意外噴中男友，也連帶波及自己，劇烈刺痛讓他們眼睛睜不開來，痛苦的蹲在地上，女子還跑到警衛室後方不停沖水。

當時值班的蘇姓保全說，看到3個人衝進來拉扯，他有制止，但之後聞到空氣中有刺鼻味，大家紛紛跑到外面，接著報警，警察很快趕到現場將這對情侶檔帶走。

警方調查，徐姓男子誆稱，對方因為跟自己賭網路遊戲「街頭籃球FREE STYLE」，說好輸一球給1000，前後輸了32000元才跟對方討錢，卻提不出任何證據，侯某則說，兩人進到警衛室還出言恐嚇說：「看到我幹嘛跑？欠錢還跑」，對方還架住他，接著女友就噴辣椒水。兩人被帶回警局裡還有說有笑，完全不當一回事，警方最後將兩人依傷害及恐嚇取財等罪移送地檢署偵辦。

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