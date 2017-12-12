吞毒鴛鴦海因自殺 警方破門送醫救回

2017-12-12 13:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯警分局跟監數月收線，飛象過河到台中市逮販毒鴛鴦，兩人有多條毒品罪通緝，見警方上門相偕吞海洛因自殺，兩人吞了共20公克，刑警破門發現，打翻男子手中還未喝完的毒粉水，並將兩人送醫急救，經在加護病房度過危險期，已解送台中監獄和女監服刑。

草屯警分局偵查隊執行緝毒專案，上週收線到台中市逮捕已離婚的毒蟲鴛鴦，44歲林姓男子和42歲許姓女子兩人不只是老毒蟲，更是毒販，且都染愛滋病，兩人都有多條毒品罪被通緝，相約明年一月重辦結婚。當草屯警方進入林男承租的房子裡，兩人即反鎖在房間，相約吞毒自殺，許女吞下3包海洛因，林男則把海洛因混在水中喝下，兩人合計吞下20公克的毒品。

偵查隊小隊長楊俊義踹破門後，刑事幹員們衝入，先打翻林男手中的水杯，發現裡面有白色粉末，兩人則堅不吐實，不肯說出兩人吞下毒品，警方機警火速將兩人送醫急救。許女死意甚堅，不肯洗胃，林男則有接受洗胃，並告訴警方其前妻也吞了毒品，兩人經在加護病房多日度過危險期，警方昨日將兩人分別解送台中監獄和台中女監服刑。

警方上週不只破門逮了毒鴛鴦，並在樓下把剛買了13包海洛因和2包安非他命的41歲張姓男子逮捕，並在其襪子裡找到毒品和毒注針筒。隔日再持搜索票從43歲胡男家中搜出海洛因3包和安非他命1包。

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