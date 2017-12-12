藝人李妍瑾和運將肢體衝突案 運將仍判拘役定讞

2017-12-12 12:28

〔記者楊國文／台北報導〕女藝人李妍瑾去年與友人劉謙柔搭計程車，與小黃運將賀業輝爆發肢體衝突，從車內打到車外，雙方互控傷害、公然侮辱，偵、審期間調解破局，台北地院判李妍瑾判拘役40天，可易科罰金4萬元，緩刑2年，緩刑條件是支付公庫5萬元；運將賀業輝被判拘役70日，可易科罰金7萬元，賀上訴，高等法院今駁回賀上訴案定讞。李女因未上訴高院，稍早已確定。

賀業輝今未出庭聆判，無法得知他對判決看法。

李妍瑾去年10月30日凌晨，在台北市東區和劉謙柔搭乘賀業輝的排班計程車，因不滿賀業輝緊急煞車後又大踩油門，雙方發生衝突，事後2人互告公然侮辱罪、傷害罪，劉謙柔也對賀提告傷害，但一審審判中撤回告訴案。

一審審理時，李妍瑾數度重申有誠心和解，但因賀業輝開價50萬元，後來下修至15萬元，她認為雙方都有錯，應當無條件和解，調解才會破局，而賀男當時的行車速度與方式，已使她和劉女感到不適，賀還三番兩次要把她拖下車，她是基於防衛才用高跟鞋反擊。

賀業輝則堅稱起因是李妍瑾一直踹駕駛座椅背，他警告要告她毀損，李女卻嗆他，「（車子）很乾淨嗎？」，辱罵且用鞋丟他，他才出手自我防衛，他才是被害人；至於罵髒話，賀辯說是自言自語，不是在罵李女。

台北地院今年7月判李妍瑾拘役40天，可易科罰金4萬元，緩刑2年，緩刑條件是支付公庫5萬元；運將賀業輝涉傷害、公然侮辱罪共判拘役70日，可易科罰金7萬元。賀不服上訴高院。

高院審理時，賀撤回公然侮辱罪部分已確定，高院今再駁回賀涉傷害部份，全案定讞。