3滄桑男網上化身高富帥 專詐中國寂寞女被逮

2017-12-12 11:47

［記者楊政郡／台中報導］35歲賴男今年7月召集張、黃、林等，4人一起當「機手」，雖然都是歷盡滄桑的中年人，仍積極連上中國「世紀佳緣」交友網站釣馬子，還得裝闊且多情，經過1個多月，騙到中國籍周姓女子2萬人民幣，被「水房」抽佣後，僅得款新台幣6萬3000元，位於北屯區機房被檢警查獲，檢方依詐欺罪起訴賴、張、黃3人，林男在逃另案偵辦。

起訴書指出，有詐騙機房經驗的賴男，今年7月間召集張、黃、林等人組成詐騙集團，以「假戀愛、真詐財」手法，準備對中國地區女子騙婚詐財，賴男花錢在北屯區承租房舍，又以每月6萬承攬「巴洛克」系統商，還與「水房」（地下金流匯兌）簽約抽佣25％，一開始就花了10多萬元。

賴（35歲）、張（29歲）、黃（36歲）、林等4人就在機房內，連結中國「世紀佳緣」交友網站，積極與中國籍女子搭訕、聊天，這些「機手」都是窮光蛋，以打零工為生，辦案人員形容他們的穿著及長相，是「歷盡滄傷」、「大叔」的模樣，但為在通訊軟體QQ與女子聊天，從網路上抓帥哥照片傳給女方，誆稱在中國公司上班，出差到台灣來，想與女子交往及結婚，取得女子信任後，騙女子要到美國與家人會面，談結婚事宜，無意中透露富家子弟，吸引女子上鉤。

女子如想進一步交往，就要求上網申辦美國簽證，然後給女子假網站，女子一旦上網就會依指示，而提供了個人資料及銀行帳戶、密碼，同年9月19日周姓女子就上網被騙走這些資料，當天帳戶內就被匯走2萬人民幣，數日後周女發現而報警。

而2萬人民幣經「通寶」進行地下匯兌、抽佣後，當日下午5時許把剩下6萬3000元新台幣交付給賴，檢警偵辦其他案件時意外發現此案，9月27日持搜索票查獲上述機房。

同夥中林男因上班1個月還沒女子上鉤，領不到薪水而離職，檢方另案偵辦。

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