弱勢男獨居南庄山區陋屋 抓老鼠果腹

有多重精神障礙的黃男，獨自居住在南庄山區的破舊宿舍。（記者鄭名翔攝）

2017-12-12 11:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣48歲的黃姓男子，患有多重精神障礙，獨居在南庄鄉田美山區的簡陋木造屋中，平常靠鄰里接濟或打雜工為生，但有時三餐不繼就抓老鼠果腹，處境令人鼻酸。當地警方及宗教團體雖定期探訪救濟物資，但由於他的戶籍原設於台中，近期才遷回苗栗南庄，而過去的戶籍及身心障礙資料卻均已遺失，使得公部門資源難以有效介入。

警方表示，黃男父母雙亡，與兄弟姊妹也鮮少往來，因患有多重精神障礙，平時也無法工作，僅靠偶爾打零工維生，常有村民反映看到他拿著鋸子在路上閒晃，但他性情溫和不具攻擊性，警方也將他列入長期關懷戶，在訪視過程中發現他因有一餐沒一餐，竟有時會抓老鼠果腹；近來入冬山區寒冷，他就住在簡陋木頭搭建的舊宿舍裡，警方也送給他一床棉被組，讓他不至於受凍。

南庄鄉公所表示，接獲通報有此個案後即派員前去關心，但由於黃男早期因工作關係將戶籍遷至台中，近期才在善心團體協助下遷回南庄老家，因他的身心障礙相關證明文件均已遺失，而黃男又無法正常表達，因此難給予社福資源。鄉公所將會先將他列入冬令救濟補助，再尋求縣政府社會處協助。