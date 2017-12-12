離譜老師！把學生當「小強」噴殺蟲劑被判拘役50天

2017-12-12 11:17

〔記者項程鎮／台北報導〕新北市某中學曾姓女音樂老師，懷疑男學生阿強（化名）假裝肚子痛，命令2名學生拿殺蟲劑，把他從廁所「熏」出來，吳姓學生朝阿強的臉噴灑，害阿強雙眼角膜結膜上皮糜爛，阿強雖已康復，最高法院仍依過失傷害罪，判曾女拘役50天、可易科罰金5萬元確定。

2014年2月13日下午2時許，中學7年級、13歲的阿強，沒到音樂課教室上課，曾女懷疑他假裝拉肚子逃課，拿一瓶殺蟲劑給吳、林兩個學生，指示他們前往廁所，從門縫或上下空隙往廁所隔間內噴灑，逼阿強回來上課，兩人抵達後，阿強已走出來，吳生先按殺蟲劑，但噴不出來，林生接手朝空曠處試噴，吳生再接手噴阿強臉部，阿強眼睛被噴到殺蟲劑，痛到睜不開，家長得知後氣憤提告。

曾女辯稱，只是希望學生從廁所把阿強熏出來，是吳、林兩人傻傻的，拿殺蟲劑噴臉，自己沒有犯意；但吳生說，老師指示他朝阿強噴，「我覺得很好玩，只是一心想要把老師交付的任務完成！」林生則說，老師先在教室外面把殺蟲劑交給吳生，對吳說「噴阿強」，回到班上才要他跟吳一起去，當著全班面前說對廁所噴。

高等法院認為，曾女一時衝動，沒有交代吳、林兩人絕對不能對人噴，害阿強受傷，但考量曾女在第一線教書，學生人數眾多，難免考慮不周，且阿強送醫後視力已恢復，也沒有後遺症，因此判刑50天，得易科罰金5萬元，上訴後被最高法院駁回定讞。