惡男爛醉開賓士車連環撞 害死工人還嗆警「打我啊！」

2017-12-12 10:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市54歲江姓男子昨天（11日）喝酒作樂之後，駕駛賓士車行經中市東區進德路與富榮街口時，撞上路邊施工的2名工人，把陳姓工人壓在車下，路人驚呼並拍打車窗要他停車，他停車查看一下，又上車猛加油門逃逸，把陳姓工人輾壓致死，路人看不下去，追逐圍捕這名惡棍，他又在另一路口肇事，警方與路人圍捕他時，他還反嗆「打我啊！」，惡形惡狀的言行引發公憤，他酒醒後又厚顏無恥說：「我是過失，又不是故意的」，警方依公共危險等罪嫌偵辦中。

中市警局三分局調查，江嫌是在昨天下午喝酒作樂之後，開車返家途中肇事，他撞上路旁進行淨水工程的2名工人，其中，陳姓工人被他壓在車底下，路人與其他工人趕緊拍打車窗，要他停車，他雖停車，也一度下車查看，卻突然要跑回車內，不顧江嫌重傷困在賓士車下，猛加油門輾壓陳男逃逸，陳男到醫院前已死亡。

江嫌驅車逃逸後，一名騎機車葉姓機車騎士看不下去，一路尾隨他，又見江嫌於自由路與南京東路口再度肇事，被前方車輛擋住動彈不得，當時剛好有東區分駐所的員警在路口值勤，江嫌就在員警的眼前肇事，員警立即與路人一起圍捕江嫌，江嫌還態度惡劣直嗆警方「打我啊！」，酒測呼氣數值高達1.15毫克。

見義勇為的葉男說，江嫌駕駛賓士車，先在進德路與富榮街口撞擊2名工人，不顧旁人呼喊加速輾壓陳姓工人逃逸，自己剛好騎車經過，便一路跟著該車，直到江男在自由路與南京東路口發生另一起車禍，因前方車輛擋住動彈不得，這才下車接受警方盤查。

被江嫌酒駕撞上的2名工人，陳姓工人急救仍無法挽回生命，另一名吳姓工人仍住院觀察中，江嫌被逮捕後，還在東區所內喃喃自語說，「我是過失，又不是故意的」，絲毫不見悔意，警方依公共危險罪、肇事逃逸罪、過失致死罪移送偵辦。

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