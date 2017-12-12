世新砍殺案不該用「情殺」 苗博雅：因為對受害者不公平

2017-12-12 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學陳姓男大生癡戀一名石姓學妹5年，但因追求學妹不成，昨持刀砍傷學妹，引起各界討論。社民黨發言人苗博雅稍早在臉書發表看法，認為此次事件不宜以「情殺」描述，若用「情殺」套在此次事件上，不僅是對受害人不公平，也是模糊了加害者的暴力本質。

苗博雅表示，很多人在成長過程中都可能遇到「不當追求」經驗，不管是和緩地拒絕、嚴厲地拒絕，好像怎麼做都有風險、怎麼做都不對，假如不幸出事，又常見到各種責怪受害者的發言。苗博雅對此指出，沒有人有義務要為別人的不當追求負責，問題不是受害者沒有讓對方感到心滿意足，問題在於「對方不懂得尊重他人」；若出現「受害者當初這樣做那樣做，就不會發生這件事」之類的言論，不但是「無益的後見之明」，更隱含著責怪受害者的意味。

苗博雅認為，此次事件不宜以「情殺」形容此次事件，「情殺」二字在一般使用的語境脈絡下，帶有「當事人之間曾有濃厚情感，卻因感情糾葛引發殺機」的意味，但從目前的資訊看來，當事人之間並沒有「感情」，不是一樁感情糾葛，僅是片面的不當追求最後升級為單方的暴力行為。

苗博雅強調，若用「情殺」形容此次事件，不僅是對受害者強加並不屬於她的責任，對受害人不公平；另一方面也是把加害者的動機「浪漫化」，模糊了此事的暴力本質。