男主管猥褻醉下屬 要關8月還要賠60萬

2017-12-12 09:44

〔記者溫于德／台北報導〕已婚廣告公司男主管偕女下屬參加聚會後，見對方酒醉竟起色心帶往飯店摸胸、撫臀，好在被害女子驚醒阻止，才得以避免遭進一步受害。刑庭法官審酌男方到案後始終否認犯行，且未與女方達成和解，日前依乘機猥褻罪判刑8月；民事部分，台北地院今日上午判賠60萬。刑、民均得上訴。

林男前年5月15日帶未婚女下屬阿詩（化名）參加業務聚會，兩人席間均有飲酒；他散場前見女子已不勝酒力，竟向在場另位同事假稱要送阿詩回家，後後卻帶往旅館猥褻。

一審刑事判決指出，林不僅親吻女方嘴唇，還伸鹹豬手摸胸與臀；惡行直到被害人遭「親醒」、並趕緊以通訊軟體向男友求救後，才脫身。

林男在刑事審理時否認犯罪。辯護人則說，依據旅館錄影畫面可見酒醉阿詩當下未失去意識，加上女方衣物未驗出男方DNA，在在證明男方沒有任何不軌行為；此外，假使女方真被猥褻，應可直接向旅館人員大聲求救，卻反傳訊息向男友尋求協助，顯不合理。

一審合議庭表示，監視器畫面確實顯示阿詩已酒醉，因此認定林男將人帶往旅館確實意圖不軌，加上猥褻不一定會下DNA；合議庭另根據LINE訊息內容指出，被害人並非不敢報警，而是為保全名節並保有工作，才不願報警，最後依乘機猥褻罪判被告8月刑期。被告不服上訴，仍遭二審法官駁回，現已透過律師上訴三審中。

至於民事求償方面，北院民事庭認定林男確有所犯，審酌雙方條件後，稍早判賠60萬元。