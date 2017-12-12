世新砍殺案 男大生與學妹LINE對話曝光！

陳男昨持刀砍傷學妹。（資料照，記者姚岳宏攝）

2017-12-12 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學陳姓男大生昨持刀砍傷學妹，引起各界譁然，陳男過去曾追求這位學妹多年，甚至從德明財經科技大學4年級降轉至世新大學3年級，如今過去兩人的LINE對話曝光！從訊息來看，學妹過去就對陳男態度冷淡，不過陳男仍不死心，就是想要和學妹聊天。

《聯合報》報導，陳男曾透過臉書向學妹買東西，不過最後陳男疑似因故而交易取消，事後他不斷撥打LINE的電話給對方，想和對方道歉，但學妹都沒有接聽，最後學妹終於受不了，直接罵，「你煩不煩阿！少來一直道歉，煩死了，交易不成就打電話是怎樣。」陳男說，「難過而已，想訴苦」，學妹則回，「不要一直跑來道歉，你沒有道歉的需要，我也沒有理你的義務！」

陳男仍堅持表示，想要當面和學妹把話講清楚，學妹認為根本沒必要和他說話，兩人又不是男女朋友，每天都打電話煩她，真的都快煩死了。陳男說，「因為感覺妳都不接電話，我知道妳沒義務，但真的沒有惡意，對不起，只是期待妳接電話而已，因為想和妳當朋友。」學妹則回不願意和他當朋友，陳男仍不死心，繼續要求只要和她見一面，當面道歉後就不會再煩她。

學妹強調，若要當面道歉，就要父親陪她一起去，因為覺得有爸爸一起去比較安全，「除了讓我爸跟我一起去聽你道歉以外，我也不想和你見面，也不想和你做朋友，更不會接受你的追求，去找喜歡你的人吧！」

陳男狂打電話給學妹。（記者姚岳宏翻攝）

學妹不滿陳男不斷騷擾。（記者姚岳宏翻攝）

學妹拒絕陳男。（記者姚岳宏翻攝）

學妹不願和陳男當朋友。（記者姚岳宏翻攝）

陳男想約學妹出來。（記者姚岳宏翻攝）