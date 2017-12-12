台灣不能淪為洗錢黑金共和國！最高法院今討論跨國取證案

2017-12-12 00:20

〔記者項程鎮／台北報導〕跨國詐騙案被害人如無法來台，能否跨國視訊取證？最高法院今天（12月12日）將召開刑事庭會議討論，很有可能會做出決議，如採取肯定說，將減少被害人往返路程，對打擊跨國電信詐騙或金融犯罪等案件極有正面助益。

以國內知名連鎖早餐店「紅橘子」老闆蔡思庭被控涉跨國詐騙洗錢案為例，高等法院獲得加拿大司法部協助，本月6日遠端訊問加拿大籍證人，採台灣、加國東部、加國西部等三方同步遠端訊問證人，寫下台、加司法協助新頁，也在最高法院今天做出決議前，提供最好的案例資料。

檢方起訴指出，蔡思庭涉與旅居紐西蘭的國小同學陳震歐合作，用駭客手法變更匯款帳號，導致企業主受害，不法所得超過上億元，但因加拿大籍關鍵女證人住在加國西部，無法來台作證，此案除了兩人被通緝，蔡思庭等4名被告都獲台北地院判無罪，檢方不服提上訴，正由高院審理中。

一、二審都期待最高法院就跨國視訊取證盡速作出決議，以解決境外詐欺等案件，不過最高法院內部仍有不同見解，但許多最高法院法官都認為，境外取證問題如不盡速解決，證人或被告於境外陳述如皆認為無證據能力，台灣遲早會淪為黑金的洗錢王國，事關重大治安問題，應盡速整合法律見解。

另外，如跨國取證案討論完畢後，還有剩餘時間，最高法院刑庭會議將會繼續討論民意代表關說議案。