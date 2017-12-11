勞斯萊斯「幻影」追撞公車 千萬名車沒想像中耐撞

勞斯萊斯的車頭水箱罩撞毀。（記者張瑞楨翻攝）

2017-12-11 21:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子開著要價2690萬至5500萬元的勞斯萊斯「幻影」名車，今天傍晚於台中市青海路與至善路口追撞前方的公車，勞斯萊斯的車頭水箱罩凹損，這輛車登記於台北市一家公司的名下，俗稱「公司車」，年僅22歲的張男說，他是幫老闆開車，前方公車緊急煞車，他煞車來及而撞上，他與公車司機酒測數值都是零，這場車禍僅有財物損失，沒有人受傷，一般而言，後車追撞前車，後車的要負擔100％過失責任，這輛勞斯萊斯的維修費恐將破百萬。

中市警局六分局交通分隊調查，張男駕駛的勞斯萊斯，今天（11日）傍晚近6時，於上述路口煞車不及，追撞前方的公車，公車損失輕微，但勞斯萊斯的車頭水箱罩卻凹損，引擎蓋也變形扭曲，民眾紛紛查看，驚見是新車價至少高達2600多萬元的勞斯萊斯，不禁大聲驚呼「豪車喔？勞斯萊斯嗎？」還有人質疑如此豪車，鈑金理應跟坦克車一樣厚重耐撞，怎麼前方公車無大損失，勞斯萊斯卻車頭水箱罩毀了？

依據一般的肇事鑑定，前車公車司機並無責任，反而是後面駕駛勞斯萊斯的張男，沒有保持安全距離，肇事責任應為100％，他得負擔兩車的損失，由雙方協議理賠事宜。

幻影是勞斯萊斯最頂級的房車，以2015年的幻影 Limelight Collection車款為例，全球僅生產25輛，每輛要價5500萬元，全亞洲僅配額4輛，台灣僅配額1輛，至於一般的幻影車款，要價也要2690萬元起跳，採用6.75公升的12汽缸引擎，馬力高達453匹，馬力是一般代步小車的4至5倍，從0到100公里加速僅需5.7秒，是極致奢華的代表作，有人戲稱是土豪必備的「炫耀用的大玩具」。