12/11 威力彩終結連28摃！ 頭獎開出2注 今彩539摃龜

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2017-12-11 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月11日）開獎的第106000099期威力彩，頭獎開出2注，每注可得5億8836萬1044元，由台南市仁德區仁義里中山路509巷22號1樓的「三友彩券行」及台中市東區振興路407號1樓的「天降財彩券行」開出。第10600029期今彩539，頭獎摃龜。

第106000099期威力彩中獎號碼為：「第一區：03、10、15、16、23、38。第二區：03」，頭獎2注中，每注可得5億8836萬1044元；貳獎摃龜；參獎共32注獲得，每注可得15萬元；肆獎共188注獲得，每注可得2萬元；伍獎共1130注獲得，每注可得4000元；陸獎共7704注獲得，每注可得800元；柒獎共1萬4829注獲得，每注可得400元；捌獎共8萬零102注中獎，每注可得200元；玖獎共10萬3675注中獎，每注可得100元；普獎共17萬7225注中獎，每注可得100元。

第106000099期38樂合彩中獎號碼為「03、10、15、16、23、38」，五合摃龜；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共86注獲得，每注可得5750元；二合共1916注獲得，每注可得750元。

第106000295期今彩539中獎號碼為「16、17、18、28、34」，頭獎摃龜；貳獎共195注獲得，每注可得2萬元；參獎共6621注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5693注獲得，每注可獲得50元。

第106000295期39樂合彩中獎號碼為「16、17、18、28、34」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共136注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5818注中獎，每注可得1125元。

第106000295期3星彩中獎號碼為「485」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000295期4星彩中獎號碼為「1979」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」