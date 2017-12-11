疑不肖飼主擺爛 38隻高山犬餓到狗咬狗

該狗場的高山犬被發現時皆體型暴瘦，且有皮膚病、水腫等情形。（桃園市推廣動物保護協會提供）

2017-12-11 20:43

［記者陳昀／桃園報導］桃園市平鎮區一處私人狗場因飼主4月入獄，留下38隻高山犬（大型台灣土狗）無人照顧，還曾餓到「狗咬狗」，1個月後桃園市政府動物保護處接獲通報介入安置，但桃園市推廣動物保護協會發現，7個月來市府至少花30萬元幫忙照顧犬隻，卻一張罰單都沒開，任憑飼主擺爛，質疑動保處根本是「散財童子」，執行成效不彰。

動保處長陳英豪解釋說，飼主月初才出獄，要開罰也必須保留「陳述」時間，絕非行政怠惰。他強調，希望協會提供其他飼主不當飼養的證據，動保處一定會依法嚴處、「一隻一罰」，初估會罰到上百萬元，承諾一週內做出結論。

桃園市推廣動物保護協會指出，5月18日在平鎮發現一家非法的高山犬繁殖場，不但犬隻曾餓到「狗咬狗」，角落還有不明的動物頭骨，種種跡象都顯示飼主不當飼養導致動物傷亡，這些犬隻還都沒有絕育、施打狂犬病疫苗、寵物登記等，而且一隻比一隻瘦，還有皮膚病、長膿等情況，但市府為不肖飼主免費餵養犬隻7個月，期間開支至少30萬元，都由納稅人買單，不肖飼主出獄後依舊擺爛，一毛錢都不必付。

陳英豪回應說，案發後動保處已立即徹查、全力蒐證，但因涉及多項違法事項、案情複雜耗時，已逐一釐清相關事證並依行政程序辦理，現場的動物頭骨，送檢後確認不是狗頭，感謝桃園市推廣動物保護協會協助破獲此案，也允諾一週內依法嚴懲、絕不寬貸。他表示，動保處基於動物福利精神，期間協助餵食、施打晶片疫苗、送醫及絕育，犬隻經妥善照顧皆已恢復健康，目前僅存14隻尚待認養。