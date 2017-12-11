世新砍殺案》挨刀學妹曾嗆：癩蝦蟆想吃天鵝肉

2017-12-11 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學英文系三年級陳姓男學生苦追學妹5年不成，今（11）日上午持刀在校內追砍，造成女方頸部、頭部受傷，晚間9點半被警方依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，女方早就對男方死纏爛打感到不耐，還曾在臉書嗆「如果你也死了我會放鞭炮慶祝」。

據《TVBS》報導，石姓學妹疑因不堪長期被騷擾，因此在臉書上留下許多嗆辣的發文，很容易刺激對方。如：「就算全世界的男人都死光，只剩你一個我也不會喜歡你，就算我不是天鵝，你也是癩蝦蟆，癩蝦蟆想吃天鵝肉。」

另外更極端的字眼還有：「你對我只是一個極度厭惡的陌生人，連你的存在本身都讓人厭惡；全家死光我也不會難過，如果你也死了我會放鞭炮慶祝；看到你就覺得噁心，你跟蟑螂是差不多的存在。」

精神科醫師楊聰財看完後表示，將心比心，像他也不太喜歡家人被批評，這樣寫的字眼滿傷人的。楊聰財表示，大腦的前額葉是理性接收訊息的地方，情緒中樞系統會產生生氣、憤怒、焦慮等狀態，要是失控就有可能產生自殘或傷人的情形。

楊聰財更指出：「沒有人喜歡被否定，每一個人都喜歡被肯定，至少你不要用一些負面的字眼去刺激他，因為對他來講，他就好像你拿針在刺他，測驗他的底線，醫師建議被害人若查覺有異，要多多找親友陪同，減少落單被傷害的機會。」