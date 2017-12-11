欠百萬當街遭毆 4惡煞五花大綁押人上車

2017-12-11 19:36

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市士林區發生惡煞毆打押人事件，警匪追逐街頭上演；上週五晚間，56歲的吳姓男子疑似因為百萬債務糾紛，遭4名惡煞當街毆打、並五花大綁押上車，警方獲報後進行攔捕，逮捕26歲陳姓主嫌，並持續追查其餘逃逸歹徒。

警方調查，上週五晚間21時許，吳姓男子在士林區文林路上遭4名黑衣人拳腳相向，且強押上一輛藍色轎車，路旁民眾見狀報警，警方獲報後進行線上攔捕，一路尋找符合報案跡象的主嫌轎車，最後在北投區承德路7段上，攔到正在停等紅燈的陳男及吳男。

當時車門一打開，員警就驚見吳男遭五花大綁在車內大喊「救命」，就在員警還未搞清楚狀況時，陳男及其他3人就衝下車鳥獸散逃逸，經過一陣警匪追逐，最後警方僅逮捕陳男，其他3名年輕人逃得不知去向；儘管士林警分局隨後出動大批警力圍捕，還請求北投警分局支援，依然搜索未果。

目擊民眾表示，當時為了搜索歹徒，當地交通堵塞了將近2個小時，附近住戶人心惶惶，還有民眾說，「怎麼不馬上上銬就好」？

據了解，陳男疑似有幫派背景，吳男因為土地投資，積欠陳男上百萬債務，陳男不滿下，當街毆打吳男並強押上車，警方當場查扣陳男車上的球棒及摺疊刀，並依妨害自由及傷害罪嫌將陳男移送法辦。