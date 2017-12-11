10個人跟1個人讓你選 繼父恐嚇「抓妳賣淫」伸狼爪

2017-12-11 22:13

〔記者王定傳／新北報導〕一名狼繼父假借幫女兒小美（化名）的弟弟處理車禍，恐嚇要她負擔請黑道份子幫忙費用，否則會有人抓她去賣淫，甚至讓她選擇「10個人跟1個人（指狼父自己）讓你選」，強行猥褻得逞；新北地院依強制猥褻罪，判他1年3個月徒刑。

檢警調查，狼父早在案發前就對小美有非份之想，曾向小美說：「如果沒遇見妳媽媽，我會追妳！」今年3月間，由於小美弟弟車禍，肇事者沒有出面，狼繼父聲稱有請「兄弟」揪出肇事者，卻以此威脅小美：「我請朋友幫忙處理弟弟車禍的費用，妳要自己還，只要我一離開，公司的人就會上來，把妳抓去賣淫，人已經在樓下，只有一個辦法讓妳不要被抓走！」

狼父並威脅要擄小美到山上關狗籠，要她自求多福、門反鎖關緊、出門不要落單，甚至開口說：「跟10個人，還是1個人妳要選擇哪一個？」小美覺得繼父有吸毒又混黑道，不敢拒絕，慘遭摸胸、親吻及下體磨蹭猥褻。

狼繼父辯稱，只有舌吻與擁抱，沒有違反意願；他的律師還稱，小美為了免除債務，而自願當小三，小美已成年，可分辨要不要接受此條件。

合議庭認為，小美指述一致，且案發前，小美曾透過LINE向母親求助說：「他叫我被賣跟他選一個」，小美母親及哥哥均證實他曾以債務威脅，狼繼父也曾傳LINE恐嚇小美母親：「要不然我就把她（指小美）押到山上，關在狗籠裡」，小美之後提起本案或繼父仍有哭泣、驚慌等反應，判定狼父猥褻小美。