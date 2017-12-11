排骨酥大王包養茶藝館女 偷情7年付出7千萬

2017-12-11 18:43

〔記者王定傳／新北報導〕北部某知名排骨酥供應商張姓老闆，包養郭姓茶藝館女長達7年，為愛沖昏頭，甚至借出6、7千萬元，張妻發現後氣憤提告，刑事部分，法院今年依相姦罪判郭女6個月徒刑，民事部分，新北地院認為，郭女與張男偷情長達7年之久，侵害張妻配偶權，情節非輕，判她賠償元配250萬元。

據查，張男與妻子二人白手起家，曾因投資失利，生活陷入困境，後因一起經營排骨酥生意，從夜市擺攤至今，成北部知名排骨酥供應商。

檢警調查，張男卻流連茶藝館、卡拉OK或小吃店，97年上茶藝館時，結識郭女，開始包養之路，除給包養費外，郭女還曾以懷孕墮胎、母親在台北住高檔飯店欠房費多達5、6百萬元等理由開口借款，張男有求必應，甚至向友人借款約2千萬元應急，7年來「付出」近6、7千萬元。

後因張妻從家裡翻出一包匯款單，發現丈夫匯出許多錢，逼問時，丈夫才坦承從97年起，與郭女到新北市蘆洲區各摩鐵嘿咻，多達30、40次，氣憤提告；張男另告郭女涉嫌詐欺罪嫌，檢方另案偵辦。

法院今年6月依相姦罪，判她5月徒刑，張妻並提500萬元求償，指郭女與丈夫偷情，還掏空家產；郭女辯稱確實於97年起與張男交往，但101年後只是朋友，本案已罹於時效，且張男與妻子長期不睦，張妻放任丈夫在外拈花惹草，婚外情對象還有「雪兒、寶寶」等人，婚姻本搖搖欲墜，自己也有過失。

法官調查，郭女於刑事偵辦、審理時，均坦承從97年開始偷情、嘿咻，且張妻不知情，直到104年才發現，未罹於時效，也無過失；可上訴。