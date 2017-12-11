左營街頭青少年「釘孤支」 旁人大喊助陣疑似霸凌

2017-12-11 18:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網站「黑色豪門企業」今天凌晨上傳高雄某高職前，疑似學生「釘孤支」，一旁還有人興奮大喊：「抱頭！」、「過肩摔！」高市警方正追查身分，釐清是否公然鬥毆涉及社會秩序維護法，或者為霸凌事件。

該段影片疑在左營區某高職校門口前拍攝，畫面中可見2名青少年扭打、追逐，除了有人拍攝過程，還有人大喊「抱頭！」、「過肩摔！」、「不要打臉！」語調亢奮。

左營警分局沒有接獲報案，從影片上傳時間研判約在今天凌晨2時拍攝，警方正追查鬥毆者身分，釐清事發原因。

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