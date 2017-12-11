警送雞腿到毒蟲宅 看門比特犬瞬間搖尾變溫順毛孩

2017-12-11 17:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕比特犬兇狠歸兇狠，肚子餓聞到雞腿香噴噴的味道還是只能投降！

屏東縣枋寮警分局偵查隊日前獲報，指住在內埔的趙姓男子疑似持有毒品，欲前往查緝，但到了趙男的住處，卻發現他竟在院了養了2隻看似兇狠的比特犬。

2隻比特犬1在籠內、1隻有鍊子栓住，警方除擔心比特犬吠聲驚動趙男，更怕比特犬攻擊致不必要的傷害，員警靈機一動，到附近餐廳買了數隻香噴噴的炸雞腿，試圖讓比特犬就「飯」。

帶隊的小隊長吳鑫欉說，毒蟲自己3餐就已不正常，更別說是其飼養的犬隻常常餓肚，所以買了香氣四溢的雞腿，該兩犬果然不敵食物誘惑，他拋出雞腿後，沒三兩下比特犬就大搖椅巴低頭狂嗑，他們也順利進入庭院破門而入。

趙嫌見警方入門毫髮無傷是嚇了一大跳，這才發現比特犬已被「收買」，但為時已晚。

警方果然在趙嫌住處查獲安非他命2.77公克、安非他命吸食器2組、夾鍊袋1包與電子磅秤1個等證物；警方調查，趙嫌父親生前經營葬儀社，但趙嫌繼承父業後卻不思進取，平日也僅偶爾才到葬儀社工作，日前獲報指趙嫌交往複雜，還不好好經營葬儀社，更揮霍購買毒品還身陷毒癮惡習卻無法自拔，令人唏噓。全案將趙嫌依毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

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