撞死清大物理奇才遭求償千萬 「爸寶」開庭辯詞令人傻眼

2017-12-11 18:14

〔記者溫于德／台北報導〕「爸寶」胡家瑞去年違規開車撞死「物理奇才」清大博士生林男，台北地院合議庭認定被告推卸責任、惡性重大，今年7月31日依殺人罪判14年10月、槍砲罪判3年6月，合併應執行18年徒刑。另就死者家屬提起附帶民事賠償1454餘萬部分，全案今日下午首度開庭；令人傻眼的是，胡嫌當庭只辯，「昨日因病出院，目前頭腦尚不清楚」，其餘未多說。

據了解，求償金額1454餘元包括喪葬費61餘萬、撫養費近600萬與撫卹金800萬元。

原告律師稍早提到，雙方日前雖就本案做過調解，但被告方面只願賠償「200多萬」，對於當事人的父母來說「絕對無法接受」，並請法官審判前務必審酌死者生前是清大高材生，若活命、前途必定無限量。

而日前因病住院的胡嫌答辯時則說，昨日才出院，對於本庭「頭腦尚不清楚」，若就賠償金額而言，則顯得「金額太多、沒有能力負擔。」

法官聽畢雙方陳述後，要求原告庭後陳報死者父母相關資歷，以供法庭審酌賠償金額；另就被告方面，則建議委託律師代為答辯，庭末諭知全案下月12日續行審理。

胡男離庭後面對記者追訪「對於求償金額是否有意見？」、「是否向死者家屬道歉？」等問題，均未回答、轉身離開。

胡男去年6月22日深夜駕車外出，行經新店區中興路時違規闖紅燈並高速迴轉，當場撞倒走在斑馬線上的林男並拖行逾70公尺，經送醫搶救後宣告不治；而逃逸的胡，後被循線逮捕。

胡男應訊時否認違規，反辯「見綠燈才迴轉」，也因車內音樂太大聲、隔熱紙過暗所致，不知已撞到人；不過，供詞均未被承辦檢察官採信，今年1月中依殺人罪起訴。

豈知胡男在法院首度開庭審理當天，遲到45分鐘到庭，入庭後還以「記錯時間」自辯，差點遭承審法官羈押。案件本身方面，刑事合議庭認為，林男每日均認真研究至深夜，終於得回家休息並享用晚餐，路途中卻遭被告高速撞擊拖行，而林的生命最後3小時，也只能孤獨地在醫院內承受突如其來的痛苦及折磨，最後離世。

合議庭認定，胡男闖紅燈迴轉立即便撞到人，犯後態度也無所謂，具「不確定殺人故意」，即便已證據確鑿，仍始終否認犯罪，因而在判決書上痛批「推卸責任、態度不負責任、輕率任性」等，最後併判有期徒刑18年；全案現已上訴二審。