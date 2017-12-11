多明尼加華僑黃銘賢仲介台灣詐團獲取暴利

2017-12-11 15:57

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署過濾分析跨境多明尼加的兩詐團，發現至少3詐團透過華僑黃銘賢（45歲、於多明尼加國羈押中），他在多國負責張羅機房設立、承租房舍、電信設備、還疏通多國警方，一處機房索費每月2萬美金，如詐團收入太差還付不起！黃嫌在多國落網時，其私人帳戶內的流動資金高達1億5千萬。

台中地檢署查緝許多跨境的詐團，第一次查到當地華僑也是共犯！，據悉黃銘賢在台出生，20年前移居多明尼加，在當地從事販售雪茄的商人，因為佔據地利、語言相通之便，台灣詐團到多國開展事業，給予厚利引誘，早在102年就投入協助詐團架設機房，今年9月黃在多國落網，分析他個人帳戶收入，至少已有3個詐團，是透過他協助設立，而私人帳戶流動資金高達1億5千萬元。

檢方指出，黃嫌設立詐騙機房越來越有心得，速度快又設備齊全，已在業界打出名聲，他也訂出公關費價碼每月2萬元美金（每團），他從接洽房東承租房舍、介紹購買機具、設備等，打點詐團成員生活起居、交通等問題，還藉口也要打點地方警察機關，立展汽車公司這兩詐團就是透過黃經手設立。

106年9月多國又破獲台籍蔡嫌等4人涉嫌電信詐欺，目前已遣返回台，該詐團也是黃銘賢經手。

檢方透露，目前黃嫌由多國司法單位羈押中，而落網時發現私人帳戶內流動資金高達新台幣約1億5千萬，雖然不是代表收入金額，但在多國絕對是富豪等級。

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