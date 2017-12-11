跨國詐騙集團利用中國槍斃毒販詐騙 爽賺1億5千萬

2017-12-11 15:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市檢方偵破機房設於多明尼加的跨國詐騙集團，並指揮台中市警局六分局逮捕林娟娟等13名騙徒與車手，警方發現，這群騙徒的騙術再度進化，他們利用中國近年經常槍斃毒犯的掃毒宣傳，向中國民眾謊稱身分資料被盜用，拿去申請「水錶」（安裝自來水），再提供自來水給製毒工廠製造冰毒（安非他命），觸犯製毒的死刑重罪，民眾大為驚慌，趕緊把存款匯出「保命」，從2014年至今不到4年時間，至少撈了1億5000萬元台幣，其中，管帳的主嫌林娟娟，就花了5000萬元台幣買豪宅與土地。

六分局調查，台中地檢署發現有兩個跨國詐欺集團，上游是同一集團，其中一路人馬是以林娟娟（53歲）為首，六分局本月6、7日緝捕林娟娟與車手共13人，林娟娟等3人裁定羈押，他們的犯罪模式，是派人到多明尼加與日本設置詐欺機房，由機房跨境隨機撥打電話到中國行騙，被騙的中國被害人匯款到人頭帳戶之後，由台灣的詐欺車手領出，交給台灣的「水房」（匯兌中心），再由管帳的林娟娟等人，付各項開銷與付薪水給車手，再把錢轉到日本與多明尼加支付機房費用與薪水，餘款則用來買土地豪宅與揮霍。

警方發現，上述詐騙流程並無特殊之處，但詐術卻精進，以前騙台灣或中國人的騙術，是謊稱健保卡等身分資料被盜用，涉入洗錢案件，如果不把存款拿出來「自清」，會被檢警拘提羈押，現在則另換一套戲碼，騙徒先隨機打電話到中國，向接電話的中國被害人詢問：「水是不是不能用了」、「你們申報沒水嗎？」，如果百姓答覆「沒有」，騙徒再以「你給我姓名地址，我查查看」，伺機取得被害人的姓名、地址等身分資料。

之後，由多明尼加的另一組人，假冒是中國的公安警察、檢察官，打電話給中國的被害人，宣稱被害人的身分資料被冒用，用來申請「水錶」（安裝自來水），提供自來水協助製毒工廠製造冰毒（安非他命），觸犯死刑重罪，必須把存款趕緊匯款到指定帳戶「自清」，否則會拘提並公審執行死刑。

近年中國官方不斷宣傳反毒成效，常公布槍斃毒犯的新聞，被害人一聽到「協助製毒，觸犯死刑重罪」，早已嚇得六神無主，趕緊把錢匯到指定帳戶，這也是林娟娟等人能在短短不到4年時間，海撈至少1億5000萬元的主因。

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