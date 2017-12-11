天寒地凍車滑邊溝 暖警馳援脫困

張姓一家人因車輛不小心滑落邊溝，動彈不得。（記者歐素美翻攝）

2017-12-11 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市張姓男子開車載全家出遊花蓮，回程時因合歡山路面結冰管制，改走台七甲宜蘭支線北返，疑路況不熟，車子開到台七甲線46公里處，車輛不慎滑入邊溝、動彈不得，一家大小5口驚恐爬出車外，在8度低溫下等待救援，幸和平分局勝光派出所協助緊急聯繫道路救援，拖吊車子，張姓一家人才能順利返家。

勝光派出所巡佐吳兆欣、警員李玉章2人，10日晚上6點半左右接獲通報指稱台七甲線46公里處有民眾需要協助，立即趕往現場，發現3名男女及2名幼童，站在寒風中徬徨無助，經詢問才知家住台中市太平區的張姓男子載全家大小到花蓮旅遊，回程因合歡山路面結冰封路，改道行駛宜蘭支線，因路況不熟，為閃避對向來車，一時不慎滑入邊溝，一家人趕緊爬出車外向警方求援。

員警一開始試圖以人力搬動汽車，可惜力有未逮，隨即連絡道路救援拖吊幫忙，因吊車前來至少需2小時以上，天寒地凍中，員警貼心地將張姓一家人先帶回勝光派出所等待，以免受寒，待拖吊完成後，張家人才開心離去，並一再感謝警方協助。

警方表示，山區道路崎嶇濕滑，呼籲民眾上山前應隨時注意山區天氣、路況，小心慢行，以維護行車安全。