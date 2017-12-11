中信銀購地弊案》張明田1億交保 北檢今2度抗告

2017-12-11 13:19

［記者謝君臨、張文川／台北報導］台北地院審理中信銀行內湖購地弊案，上月裁定辜仲諒心腹、中信金董事長室專委張明田1億元交保，檢方提出抗告，高等法院發回北院更裁，北院再次審理後仍裁定1億元交保、限制出境出海與住居，每晚至派出所報到，交保金額與條件和上次裁定時一樣；對此，北檢今二度提起抗告。

北檢起訴指控，張明田透過人頭公司，購買內湖安康段2筆土地，再運用他在集團內部的影響力，將這2塊地內定為中信銀行的行政大樓、資訊室預定地，再將2塊地高價轉賣給中信銀，套取私利8.9億餘元。

北院原裁定認為，此案重要證人、共犯多已詰問完畢，已無串證之虞，犯罪所得8.9億餘元也未流入張明田帳下，因此裁定1億元交保，限制住居、出境、出海，每晚須赴派出所報到。

北檢不服提出抗告，高院審查後認為，尚未到庭的證人、威鋼科技董事長陳立白與戴德梁行辦理購地顧問案的承辦人賴一毅，原裁定未說明張明田是否有與陳、賴串證之虞的理由，因此將原裁定撤銷，發回北院重裁。

本月6日北院開庭，對於串證指控，張明田說他已不再位高權重，人情冷暖，案件相關人員對他是避之惟恐不及，陳立白是大公司董事長，賴一毅是知名財顧公司專業經理人，「我沒能力也不會去和他們串供，他們也不會為了我去冒偽證的風險」，強調他不會串證與逃亡，會遵期開庭和到派出所報到。