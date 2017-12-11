雪隧全線通車往北回堵10公里 洞口時速20公里

雪隧南下路段今天上午發生車禍。（記者簡惠茹翻攝）

2017-12-11 12:35

［記者簡惠茹／宜蘭報導］雪隧南下22.6公里處今天上午9點多發生車禍，小貨車側翻3人受傷送醫，南下12點6分開放雙線通車，但是回堵長度達到10公里，雪隧南下洞口時速20公里龜速中。雪隧接連發生4起故障車事件，拖吊車幾乎全派出支援，目前狀況皆已排除，全線通車中。

宜蘭縣政府消防局上午9點52分接獲坪林行控中心轉報，雪山隧道國道五號南下22.6公里處，發生一輛小貨車與自小客車車禍，造成自小貨車側翻，現場有3名民眾受傷，消防劇派遣特種分隊及新北市消防局救災人車前往搶救，現場共計傷者3名，2男1女，均四肢擦傷，其中1名男性右眼瞼有撕裂傷，3名意識皆清楚，均送往礁溪杏和醫院就醫。

「12點6分開放全線通車。」高公局行控中心表示，目前雪隧洞口外時速僅20公里，從洞口往北回堵長度一度達到10公里，12點6分開放全線通車，雪隧內車速目前約時速60公里左右，但是預估會越來越塞，因為雪隧外等候車輛慢慢起步進入隧道。

雪隧內小貨車翻覆事故後，國五南下路段陸續又發生4起故障車事故，雪隧內南下路段就有2起，另外在彭山隧道和烏塗路段各有1起，拖地車幾乎都派出去支援，目前狀況都已經排除。