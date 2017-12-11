2惡狼社群網站誘拐少女自拍或性侵 至少14人受害

2017-12-11 12:15

〔記者黃建華／高雄報導〕家有少女，上網真的要小心！

國內有惡狼專門在社群網站鎖定未成年國小女童搭訕交友後恫嚇：「不從就殺害其家人」，脅迫少女自拍裸照傳送觀賞，或約出性侵，受害女童超過百人，高雄地檢署指揮警方逮捕邱姓、王姓2名涉案惡狼，今將在押2嫌依違反兒少性剝削條例等罪起訴，移審院方因犯行重大遭續押。

尚有百名女子裸照身分不明 雄檢署調查中

檢方從邱、王2嫌住處查扣的少女裸照，已清查出身分的被害人至少13名少女、1名甫成年女子，其餘尚有上百名女子裸照身分不明，仍由雄檢署積極調查中。

高雄地檢署婦幼專組調查，邱姓、王姓被告2人涉嫌在社群網站Facebook、通訊軟體LINE、WECHAT申設多個帳號，鎖定未滿18歲之國小少女進行交友互動，並自民國105年1月間起，陸續要求該等未成年國小少女自拍並傳送裸照與影片遭拒後，就各自恐嚇「帶人找你」、「立刻過去你家」、「殺害被害人、其家人及朋友」、「會帶人押走你」、「你得罪到黑道」等語，恫嚇受害國小少女，使少女心生畏懼。

部分少女因有警覺而未自拍裸照傳送給被告，或並未同意單獨外出與邱姓被告碰面；部分被害人則因年幼恐懼，依脅迫指示自拍裸照及影片傳送予邱姓、王姓被告，供2人觀覽，邱男甚至發送被害少女的裸照給被害人同學或上傳至色情網站供不特定同好觀覽。

雄檢婦幼專組深感此類案件有增加之趨勢，國中小學童網路使用安全問題日益嚴重，令人憂心。

主任檢察官楊碧瑛、檢察官郭來裕、鄧友婷於偵辦期間即召集高雄市教育局與社會局家庭暴力及性侵害防治中心、楠梓分局、仁武分局、刑大及科偵隊等單位共同研擬偵辦方向，以保護受害學生為第一目標，積極查緝嫌犯與清查化名之被害人，並請高市教育局相關承辦人儘速通報各級學校採取因應之道，以防範未成年學童因未注意網路使用安全，而遭有心人士鎖定。

高雄地檢署並建議主管機關以近來個案之偵辦結果為鑑，儘速強化教育校園內學生網路使用之自我保護意識，以共同保護未成年學生利用

網路之人身安全。