涼糕好貴！20塊拇指大涼糕 老闆沒賺還賠5000元

2017-12-11 12:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］57歲張姓男子去年11月到桃園市桃園區「南門市場」擺攤賣涼糕，並大方提供約拇指大的涼糕試吃，51歲余姓女子一口接一口吃了20多塊又不買，張男揶揄「小姐，妳是來吃午餐的喔」、「不要臉」，余女盛怒報警控告張男公然侮辱，張男被依公然侮辱罪起訴，桃園地院法官審結判罰他5000元。

張男住在新北市土城區，四處承租攤位賣涼糕，去年11月3日第一天到桃園區「南門市場」擺攤，中午時遇到余女前來試吃，見她一塊又一塊入口卻沒掏錢購買的意思，張男忍不住說了句「小姐！妳是來吃午餐的喔」，余女感覺不舒服，兩人發生口角，張男怒嗆「不要臉」，由於市場都是買菜人潮，余女認為受辱報案提告。

張男事發後就不在「南門市場」擺攤，他辯稱只有說「小姐，妳是來吃午餐的喔」，沒有說「不要臉」，懷疑余女是故意誣陷他、想要他賠錢；余女則稱，當天她試吃後覺得不合胃口，沒講話、轉身要離開時，聽到張男說「小姐，妳是來吃午餐的喔」，她回頭問「你說什麼」，張男竟然指著她、更大聲地說「大家來看，這個人試吃不買，不要臉」，當時市場還有很多人，讓她感覺受辱。

法官審理時不採信張男證詞，而市場是不特定人可出入的地方，張男口出「不要臉」已構成公然侮辱罪，審結判處他5000元罰金。