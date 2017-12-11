立展汽車股東 竟是詐團幕後金主

2017-12-11 11:33

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署104年至105年元月查獲2跨境詐騙集團，追查發現兩路人馬，出自中市環中路立展汽車公司，除經營中古汽車買賣（涉及逃漏稅兩千多萬元，另案偵辦），從廖姓負責人、李姓、林姓股東、幹部多人，都在經營跨境多明尼加詐騙機房，詐騙得款超過1億5千萬元，9月間多明尼加國已逮捕一批，本月6、7兩日台灣部分拘提37人、傳換7人，查扣現金826萬元、汽車6部及不動產15筆（總價約1億5千萬元），聲請林娟娟等3人羈押獲准，立展負責人廖慕儒50萬元交保、邱國剛15萬元交保。

台中地檢署檢察官林俊杰104年12月破獲林政憲詐騙集團，105年元月張時嘉檢察官破獲李庭瑋詐欺集團，卻意外發現2集團的成員同為立展汽車公司之股東、幹部，林與李都是立展的股東，他們從103年間起擔任金主，在台招兵買馬出境到多明尼加，透過在多國的黃姓僑民（已被逮捕），張羅在該國的機房設立及接應，找到有經驗的曾耀興（已羈押）到多明尼加主持，2集團詐欺所得到105年元月約1億5千萬元。

檢方發現，這些境外詐團分工越來越細，國外的機房詐騙後，由國內車手提領，提領後集中交給「贓款處理中心」，進行記帳、洗錢、分贓。

多明尼加與我國是邦交國，9月間該國司法部門已發動一批搜索及逮捕，已陸續遣返回台，而中檢出動20名檢察官，本月6、7日指揮司法警察及國稅局，發現部分集團成員就是立展公司股東的關係人、已回台的集團成員，兵分60路，拘提37人及傳換7人到案，查扣現金826萬、汽車6部（價值約1698萬）、不動產15筆（含建物及土地），查扣總價約1億5千萬元。

林政憲集團的幕後操控人林娟娟（林政憲姑姑）、歐詠宸（境外機房會計）、曾耀興（境外機房主持人）等3人羈押獲准，立展負責人廖慕儒法官以50萬元交保、邱國剛（境外機房二線）以15萬元交保。

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