週刊爆捷七聯開弊案 傳議員、捷運局聯手騙地主

民眾拉起布條，大罵「「捷運局聯合議員誘騙地主」，要求捷運局償還公道。（資料照，記者陳紜甄攝）

2017-12-11 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運萬大線「捷七聯開案」傳弊案！有媒體爆料，議員黃向羣向地主聲稱只會用到6坪土地，但不加入聯開，土地會被強制徵收，迫使地主簽下同意書，而同意書則是捷運局人員製作，議員、捷運局疑似勾結要地，台北市長柯文哲已交代副市長鄧家基持續追蹤。

《鏡週刊》報導，地主小方的200坪土地位於萬大路上，出租給加油站，他因拒絕加入「捷七聯開案」，找議員黃向羣陳情。結果黃向羣跟小芳說加入聯開案，只會用到6坪土地當通風井，若不加入，就強制徵收變公有地。

報導表示，小方只好以家族公司名義，簽下同意書。這份同意書被廉政委員王小玉查出，是捷運局承辦人幫黃向羣製作。此外黃向羣還聲稱小方家族可以蓋商業大樓，獲利可達13億，並推薦自己家族的建設公司，依行情該公司可跟小方收取6500萬元顧問費。

報導指出，結果捷運局表示200坪都會徵收，小方家族最多只能分得1億多元，這樣的結果讓小方難過到數度自殺未遂。對此黃向羣解釋，6坪說法前後不一，可能是自己專業不足，但強調自己一直幫地主爭取捷運容積獎勵。捷運局路權室蘇姓科長則表示，同意書是否涉及偽造文書，尊重司法調查結果。

本報曾報導，去年三月內政部都委會同意細部計畫，確定捷七用地會蓋無障礙設施、出入口與通風井等，但九月捷運局公告，土地由原先6坪，變更為150坪，與原先所談皆不同，讓地主現場聲淚俱下：「我不能容忍，議員與捷運局聯手欺騙我！」

黃向羣當時表示，他受理方家陳情，協調後方家簽下同意書成為「單一地主」，只要空出部分土地施作通風井，其他土地可自行規劃，黃稱自己從頭到尾都在幫地主，捷運局主秘王偉則坦承，捷七用地確切使用範圍，當時沒有很明白提出來，但因方家已簽同意書，目前僅有徵收或是協調架構兩選項。