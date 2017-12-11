台62線小客車自撞護欄 駕駛多處骨折送醫

2017-12-11 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕今早8時多，基隆台62線快速道路大埔交流道，發生一起自撞意外，一輛小客車疑似失控撞上路旁的水泥護欄，男駕駛全身多處骨折，受困車中意識模糊，警消人員緊急將其救出送醫急救。

綜合媒體報導，基隆台62線今早8點多發生一起自撞意外，1輛小客車過彎時不慎撞上快速道路旁的水泥護欄，車頭凹陷卡在路旁山溝中，因撞擊力道大，50歲的男駕駛全身多處骨折，意識模糊受困車中，車內血跡斑斑，警消獲報後緊急到場救援，將傷者救出送醫，事故發生原因還有待警方進一步釐清。