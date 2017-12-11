包圍地檢及派出所藐視公權力 暴力集團成員被判刑

暴力集團成員只因看不爽鄰桌酒客，竟糾眾砸店並將酒客打到眼球破裂失明。（資料照）

2017-12-11 09:20

〔記者李立法／屏東報導〕以鄭姓男子為首的暴力集團，因旗下成員親人遭縱火致死，率眾包圍地檢署及派出所，欲揪出凶嫌毆打，無視公權力，與警方衝突，還在夜店打瞎看不順眼的酒客，行徑囂張，10多位涉案成員被法官依重傷害及妨害公務等罪判刑7個月至4年6個月不等徒刑，部份獲緩刑，還可上訴。

有妨害自由、毒品等多項前科的鄭姓男子，夥同林姓兄弟、劉、柯、李姓等12人組成犯罪集團，在屏東市販毒、重利借貸、暴力討債，惹事生非。

前年11月屏東市發生恐怖男友潑汽油燒死馬姓女友案件，該組織成員林姓兄弟就是馬女的同母異父弟弟，黃姓凶嫌被警方逮捕後，該組織動員包圍屏東地檢署及派出所欲毆打黃嫌，場面失控，無視警方勸阻及公權力。

去年2月該組織成員到一家夜店飲酒，只因看不爽鄰桌酒客，竟糾眾砸店並將該酒客打到眼球破裂失明，行為囂張，另有一名被害人因為向該組織借錢未按期交付本息，被綑綁雙手再以電擊棒電擊、針刺、點火燙身體凌虐，手段凶殘。

屏東警方去年4月一舉將犯罪集團瓦解，依組織犯罪條例、重傷害及妨害公務等罪將12名嫌犯送辦。