罹病在家鬱鬱寡歡 妙齡女自家墜樓亡

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區一處社區大樓，10日下午傳出民眾墜樓事故，28歲潘姓女子因長期罹病在家心情鬱悶，從自家7樓墜落社區走廊，警、消人員獲報到場時，潘女已經沒有呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。
鄰居透露，潘女疑似罹患精神疾病，長期在家由親人照顧並未就業，下午聽見「碰！」一聲巨響，外出查看時她倒臥走廊奄奄一息。家屬向警方表示，潘女長期罹患憂鬱症，定期看診病況時好時壞，過去曾有尋短念頭，雖未留下遺書但懷疑是罹病想不開，自我結束生命。
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〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區一處社區大樓，10日下午傳出民眾墜樓事故，28歲潘姓女子因長期罹病在家心情鬱悶，從自家7樓墜落社區走廊，警、消人員獲報到場時，潘女已經沒有呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。
鄰居透露，潘女疑似罹患精神疾病，長期在家由親人照顧並未就業，下午聽見「碰！」一聲巨響，外出查看時她倒臥走廊奄奄一息。家屬向警方表示，潘女長期罹患憂鬱症，定期看診病況時好時壞，過去曾有尋短念頭，雖未留下遺書但懷疑是罹病想不開，自我結束生命。