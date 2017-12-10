交大研究生涉施暴猥褻 英文家教咬傷掙脫

2017-12-10 22:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立交通大學吳姓研究生以徵求英文家教為由，將女教師小琪（化名）騙到學校旁租屋處，竟將門反鎖、露出猙獰面目、施暴猥褻，被害人極力反抗時，吳男竟出言「讓我抱不就沒事了嗎？妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」小琪趁機咬傷吳男左臉才逃出魔掌；吳男被檢方依強制猥褻罪嫌起訴。

檢警調查，吳姓研究生3月間透過網路刊登尋找英文家教訊息，小琪應徵後，雙方約定於4月初試教。當天晚間8點多，小琪隻身赴約，二人於某咖啡館聊天洽談，吳男提議到他租屋處看看教學環境，小琪不疑有他，欣然應允。

吳男於小琪進入他租屋處後，見二人獨處一室有機可乘，竟將租屋處唯一出入口的大門上鎖，然後問小琪「妳今天有化妝嗎？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」挑逗小琪，並藉機以手撫摸她頭髮及肩膀。

小琪閃躲且厲聲斥責不願配合，吳男竟因此惱羞成怒，恫稱「我們把問題解決，妳就可以離開！」、「妳不准用這種語氣對我說話！妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話，我就要對妳使用暴力！」等言語脅迫。

小琪因衡量孤身一人，與吳男身體氣力等實力差距後不敢反抗，恐反抗將真正遭到暴力對待，只能虛以委蛇，吳男以此方式剝奪小琪人身自由後，又說「妳讓我抱不就沒事了嗎？妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」等語，見小琪退往門邊蜷縮狀似使用手機求救，又起身向前，伸手將小琪困在大門和衣櫃間壁角，並以身體壓住房門，再以右手壓制小琪身體，以左手搓揉右胸與腰部，以此強暴方式猥褻得逞。

此時小琪忍無可忍，咬傷吳男左下頰，吳男因疼痛而暫時未再繼續猥褻，小琪趁此機會以手下壓門把解開內門鎖，並持續以手機傳訊向男友求救，小琪男友隨即趕往吳男租屋處接人，而小琪自房內衝出時，崩潰大哭並抱住男友不放。全案依強制猥褻罪嫌提起公訴。