大學情侶車禍一死一傷 家屬疑議員助理向警施壓 警：無施壓情事

2017-12-10 19:49

〔記者王俊忠／台南報導〕九日凌晨，一對大學生情侶共騎機車在南市東區小東路撞到一輛物流車，致男騎士受傷、女學生重創身亡。案發後，女大生家屬在爆料公社po文指有議員助理施壓此案。市警一分局說明，議員助理是受託到交通分隊了解案發經過，警方依法秉公處理，無議員助理施壓情事。

警方調查，這對大學生情侶分別是就讀台北科技大學的高姓男大生（23歲）及崑山科技大學的朱姓女大生（18歲），九日凌晨近一點許，兩人共乘機車沿小東路往東方向行駛、準備返回永康區住處。

但當機車經過小東路著名宵夜攤「一點刈包」前時，突然失控向前衝撞，機車左前方撞擊正行駛在外車道的1輛物流車右後輪，機車當場倒地，高、朱兩人雖然都有戴安全帽，高男身體多處傷勢；朱女則因強大撞擊力被拋飛重創、送醫仍不治。

物流車吳姓司機在警方偵訊時說，案發時他開車沿小東路向東行，車速穩定向前，聽到撞擊聲才知道發生車禍。

女大生的家屬於案發後在網路爆料公社社群po文指有議員助理到交通分隊施壓此案。

對此，市警一分局表示，本案發生的路段無路口監視器，警方積極調閱附近店家監視器影像察看，發現畫面是出現一輛白色小客車行駛在小東路機慢車優先道，有打右側方向燈、準備路邊停車，緊接著後方肇事大貨車與重機車雙方行駛到中間車道肇事地點發生碰撞所致，包括大貨車、機車受傷男大生與白小客車三方駕駛都完成筆錄製作。警方需要當時在大貨車與機車後方車輛的行車紀錄器影像，協助釐清案情。

一分局說，全案已將相關事證報請檢察官相驗，機車、大貨車及白色小客車駕駛人都列為涉嫌過失致死罪嫌疑人移請台南地檢署偵辦，有關肇事責任由司法調查及車鑑會鑑定釐清。至於議員助理受民眾請託到交通分隊了解案發經過，是為民服務案件，與員警並無接觸，該分局依法秉公處理，無議員助理施壓情事。