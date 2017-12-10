補教男師車震人妻 3樣東西讓他栽了

2017-12-10 19:13

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚補教男老師與一名已婚小三相約外出吃早餐後車震性愛，小三坦承曾二度車震；但男老師否認有車震性愛，一審判男老師無罪；但二審根據小三自白、行車記錄器內容與男老師寫給小三丈夫的悔過書等證據，認定男老師與小三至少有一次車震性愛，依相姦罪判男老師四個月徒刑。這名小三後來也與丈夫離婚。

本身已婚、育有四名子女的黃姓補教男師被控與同樣已婚的女子小佳（化名、丈夫撤回告訴，獲不起訴），於一０六年三月十日上午八點半到近九點半期間，在嘉義縣某中學後門附近，坐上男師的小客車內，在車內做了一次車震性愛。小佳丈夫得知、怒告男師妨害家庭。

補教男師坦承，知道小佳已婚，曾與她相約見面吃兩次早餐，小佳也曾坐到他的車上，但否認與小佳發生性行為，會傳悔過書簡訊說「逾越道德、傷害小佳丈夫家庭」，這是指與小佳過從甚密、較有話講，並非發生性行為。

但小佳在檢方、一審調查時都坦承在男師車上與男師發生過兩次性行為，都是吃早餐後再做不應該做的事。二審當庭勘驗小佳自己車上的行車記錄光碟內容，認定與小佳所說她與男師在車上共用早餐及車震做愛的過程相符。

此外，補教男師寫給小佳丈夫的悔過書簡訊，雖未表明是發生性行為，但這簡訊是小佳丈夫要求妻子轉知男師承認相姦、寫下悔過書的時序事件為之，並非男師辯解過從甚密、較有話講所能矯飾，因此認定男師與小佳至少有一次車震性愛；至於另次車震性愛，除了小佳單一指證，無其他證據可以證明，這部分不再論罪。