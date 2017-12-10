男半套未射只想付半價 按摩女不滿 雙方大打出手

2017-12-10 18:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名30歲科技男到三民區某養生館「嚐野味」，找來越南按摩女「鬆一下」，雙方協議按摩1小時半外加「打手槍」1500元，按摩女用精油撫摸他生殖器70分鐘後，男客忍住未射精，結帳只願付800元，按摩女不想吃虧，2人竟大打出手，鬧上警局，互控傷害，另依社維法裁罰。

前天上午6時許，高雄市三民第一分局長明街派出所，獲報建國一路某養生館內，有男客與按摩小姐，因按摩費用意見不合，大打出手，並互控傷害，警方趕往處理。

30歲從事科技業的未婚吳男告訴警方，他上午到按摩店消費，找來31歲越南籍按摩女阮氏女，以2小時1500元精油按摩，阮女隨即帶他上2樓包廂，要他全身脫光只著一條紙內褲趴在按摩床上。

吳男說，按摩女推拿時，還挑逗他的性器官，之後阮女更介紹按摩縮短成1小時半外加打手槍，只收1500元，雙方達成協議後，阮女用精油撫摸他生殖器，過程約70分鐘結束，但他忍住沒有射精。

結帳時，吳男認為自己未射精，且時間不到1小時半，只願給付800元，但阮氏女不願吃虧。爭執過程中，吳男打了阮女左臉一巴掌，阮女不干示弱，推倒吳男也還他一巴掌，結果兩人雙雙掛彩，不只臉部紅腫耳鳴，腳踝、腰部也都扭傷，狼狽不堪，當下氣到報警討公道。

雙方均坦承有性交易，訊後已依妨害風化罪嫌通知負責人37歲柯男到案說明，吳男及阮女互告傷害外，另依社維法移請裁處。