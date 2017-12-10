女兒不像他！ 悲情夫疑戴綠帽 還得付離婚妻生活費

2017-12-10 16:28

〔記者李立法／屏東報導〕王男與沈女離婚後，協議將2名雙胞胎女兒監護權歸女方，並每月支付1萬6千元給沈女，但王男卻發現女兒長大後越來越不像他，因要求鑑定血緣遭拒，憤而對沈女提出妨害家庭及偽造文書告訴，卻均因逾追訴期而敗訴，轉而提起離婚協議無效之訴，但法官認為協議書載明1萬6千元是「生活費」，非子女「扶養費」，判王男敗訴，應履行協議，可上訴。

法界人士建議，簽定離婚協議書前應請教專業法律人，否則就可能發生類似王男的「悲情」下場，可能戴了綠帽，還得幫小王養老婆及孩子，白紙黑字，就算法官同情也幫不了忙。

王男與沈姓妻子離婚時曾簽定「離婚協議書」，載明2名年幼的雙胞胎女兒監護權歸女方，並由男方每月支付1萬6千元做為女方的「生活費用」。

雙方離婚後，王男發現沈女與一名余姓男子走得很近，甚至同居，這幾年還發現逐漸長大的女兒長相根本不像他，於是去年要求鑑定血緣，結果遭到沈女及2名女兒的反對，王男因而認定扶養多年的女兒，應是沈女和他離婚前外遇所生。

不甘被欺瞞多年的王男，遂對沈女及余男提起妨害家庭告訴，並以沈婦將外遇生下的女兒登記為婚生子女為由，另提告偽造文書，但兩案均因已逾10年法定追訴期，獲不起訴處分。

王男不願再支付沈婦每月1萬6千元費用，於是又提起離婚協議無效之訴，但法官認為該筆費用白紙黑字寫的是給付沈女「生活費」，並非是子女的「扶養費」，駁回王男請求。