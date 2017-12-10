女董座淪小三 黑函罵法男「挪公款養小三」判無罪

2017-12-10 15:53

［記者黃捷／台北報導］法籍杜姓男子進駐台灣空軍擔任技術代表，他與邱姓女子發生婚外情，邱女發覺自己是小三後由愛生恨，寄發多封黑函指控杜男「挪公款養小三」、「常罵空軍『笨得像隻豬』」，杜男因而控告邱女加重誹謗。士林地院認為，邱女指定黑函要送給新竹空軍基地總指揮官、立委邱志偉兩人，並無散布給「不特定人」的犯意，與加重誹謗罪要件不同，判她無罪。

據了解，40多歲邱女為外商公司董座，她與杜男交往後不久，驚覺杜男早已結婚，從2013年11月起，陸續寄發多封黑函給新竹空軍基地、空軍司令部及立委等人，指控杜男「挪用公款，虛報多項費用以便支付金屋藏嬌的龐大費用」，去年才被高等法院依加重誹謗罪判拘55天，得易科罰金5萬5000元，緩刑2年確定。

邱女挨告後仍不收斂，2014年7月再度發黑函給新竹空軍基地總指揮官、立委邱志偉，指控杜男「養小三每月高達20多萬的費用由『原存款』貴空軍預算支付」、「他從沒把貴空軍當作一回事，他常用『笨的像隻豬，做事慢得像烏龜』來形容他的業主」等等，杜男因此再告邱女。

檢方認為，邱女黑函所指控內容，與上一案大同小異，均無具體證據，且黑函在到達總司令、立委手中前，會經手相關承辦人員，足以構成讓不特定多數人得共聞共見，依加重誹謗罪起訴她。

但士林地院認為，邱女既然指名信件只給總司令、立委2人，主觀上就無傳播於眾的意思，且依信件裝訂方式，經手人只要不擅自拆封，頂多只能見到第一頁及最後一頁，而這2頁內容均無誹謗杜男的文字，遂認定罪證不足，判邱女無罪。