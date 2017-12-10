疝氣手術害6歲女童無法走路 醫師重大疏失遭起訴

2017-12-10 14:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣東元醫院劉姓泌尿科醫師為6歲女童進行疝氣手術時，疑不慎傷及女童股神經，造成女童右大腿肌力不足，步態異常，常不支倒地、無法走路，經衛福部醫療審議委員會認定劉姓醫師有重大醫療疏失，新竹地檢署依業務過失傷害罪嫌提起公訴。

檢方調查，50歲的東元醫院劉姓泌尿科醫師，專長是小兒疝氣外科手術，1名6歲的王姓女童因腹痛，在2015年10月間，由父母親帶去醫院診治，發現是右側腹股溝疝氣，隨即由劉姓醫師動刀進行修補手術。手術前雙親簽下手術及麻醉同意書，手術期間劉姓醫師在修補手術中，不慎傷及女童的股神經，造成右側股神經受損。

術後女童右側大腿肌力不足，步態異常，常不支倒地、無法走路，女童到新竹台大醫院就診，發現手術部位有硬塊，是術後組織反應及血腫，經測量女童右大腿有萎縮情形，需要長期復健，不過還不能確定是否成殘，仍需觀察。女童雙親認定劉姓醫生有重大醫療疏失，控告業務過失傷害。

女童父親指控，女兒術前沒有走路問題，但術後一度連路都不能走，回去找劉姓醫生才表示她不能行走，可能是因為手術傷到神經。

日前衛福部醫療審議委員會進行鑑定，委員會認定劉姓醫師選擇疝氣手術符合醫療常規，但依疝氣手術程序實施，不可能傷及股神經，認定女童股神經受損，是因劉姓醫師手術中疏失造成。

新竹地檢署認為，劉姓醫生是小兒泌尿專科醫師，提供醫療服務，是從事業務之人，在施行手術應了解手術部分解剖構造，謹慎不損及附近器官，且不應碰觸腹股溝後壁而傷及股神經，依當時情況沒有特別不能注意的情事，能注意而疏於注意，造成女童股神經受損，因此依業務過失傷害罪嫌起訴劉姓醫師。