酒女撞碎烘焙夢 被害家屬：讓她沒機會再犯

被金錢豹酒店陪酒女子顏子娠酒駕撞死的烘焙師陳育邦。（記者張瑞楨翻攝自雅妃烘焙坊的臉書粉絲團）

2017-12-10 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕上月14日清晨，已有2次酒駕前科的台中市金錢豹酒店陪酒女子顏子娠，又酒後駕駛賓士車撞死優秀的烘焙師陳育邦，顏女還想湮滅證據脫罪，目前持續羈押中，陳男的家屬辦完喪事之後，其胞姊在粉絲團中留言，要竭盡其力打官司，「因為對方（顏女）的無視法律和僥倖投機，而少了一位家人」，「我們更不能接受讓這樣的累犯（顏女），有機會再肇事」，只要有讓顏女被重判的機會，亡者家屬都不會放棄。

陳育邦的姊姊陳育芳在雅妃烘焙坊的臉書粉絲團中，呼籲大家針對反酒駕進行連署，除了全民反酒駕連署之外，她也連結酒駕鞭刑、酒駕致人於死者唯一死刑的連署網址，她強調，因顏女無視法律和僥倖投機的心態，讓她少了一位家人，無論賠多少金錢都沒有用，消失了就是消失了，關再久也無法彌平陳家的痛，但是家屬不能接受讓這樣的累犯（顏女）有機會再肇事，所以只好走上訴訟。

她指出，未來將面對煎熬又冗長的訴訟程序，但被害人家屬認為，「只要能讓對方（顏女）被重判的機會，我們都不會放棄」，雖然對判決結果做好最壞的心理準備，但心底深處仍有著一絲絲對正義的渴望。

她回憶說，帥主廚（陳育邦）案發當時，「帥主廚在林新醫院時眼睛闔不起來的模樣，瘦柴的身軀因為內出血而腫脹的模樣，時不時會想像被高速賓士撞上時會是什麼感覺，以及帥主廚還彌留時心裡正在想什麼，有沒有後悔自己沒有機會再做甜點了...」，「媽媽要跟你說，不要再做廚師了，做別的都好。而我要說的是，下輩子，做任何事以前，請想一下你還有家人...」。

她強調，如果各位想為帥主廚做一點事、要想幫陳爸陳媽和姊姊我的忙的朋友們，就請盡力為此發聲，所有相關的連署、倡議、長官的信箱、申訴電話...，請、塞、爆、它！在媒體工作的就儘量不要讓此議題被洗掉，讓執政者感覺困擾，認真當他個一回事。

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