再累也要「擦槍」？建商買槍防黑道勒索 擦槍卻掉子彈

2017-12-10 12:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事營造業的宅中市黃姓男子，多日忙碌沒睡覺，找一間汽車旅館投宿，卻不慎把1顆子彈掉落房內地上，警方臨檢驚見子彈，把睡眼惺忪的黃男壓制逮捕，查獲改造手槍與子彈，以及「警察武器保養工具包」，黃嫌供稱他從事營造業，常有黑道兄弟「拜訪」想分杯羹，他遂買槍防身，至於掉落地上的子彈，他說，當兵時養成保養槍械的習慣，再累也要「擦槍」，不慎把子彈掉落地上，他還強調：「平時沒有擦槍，等哪天要火拚時，卻射不出來，就好笑了」。

台中市警局第三分局東區分駐所員警日前臨檢汽車旅館，黃男正開門接受臨檢時，房門開一條縫時，眼尖的員警驚見房門床鋪旁地上有1顆子彈，員警直接撞開房門，制伏逮捕黃姓男子，此時又在床上發現1顆子彈，員警進一步搜索，在黃男車上發現改造槍枝1把、槍管1支、4發子彈與擦槍工具「警察武器保養工具包」等證物。

33歲的黃男宣稱，他近日忙碌，多日沒睡，找了間汽車旅館想休息，卻碰上警察臨檢，他自己從事營造業，常有道上兄弟來「拜訪，想要「分一杯羹」，他為了自保，才會隨身攜帶槍枝，改造槍枝是花3萬5000元在蝦皮購物網站購得的。

他說，因為已經好幾天沒入睡，但是再累，他也會擦拭隨身攜帶的槍彈，這是他當兵時養成的習慣，他擔心平時沒有擦槍保養，一旦要火拚，手槍卻射不出子彈，「就好笑了」，卻不慎把子彈掉落地上與床上。

至於「警察武器保養工具包」，他說，是在軍警用品店花550元購得，警方檢視該裝備，並非警政署配發的制式裝備，上面還貼著「售價550謝謝惠顧」標籤，依違反槍砲彈藥管制條例移送偵辦。