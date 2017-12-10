失智老翁天冷躺公園地上 暖警不捨脫衣助保暖

2017-12-10 12:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名老翁深夜躺在永康公園入口處，又疑似失智說不出住家及外出原因，警方據報到場，除在他口袋裡找到身分證件聯絡其家人，由於天氣寒冷，其中一名員警不忍心老翁受凍，更是脫下自己外套，給老翁披在身上，員警暖心義行讓家屬大為感激。

大安分局和平東路派出所員警陳炳毓、林祺紘深夜巡邏時，獲報在永康公園入口處，有名老翁拿著棉被打赤腳在附近徘徊，到場後更發現老翁抱著棉被直接躺在馬路上睡覺，員警上前詢問其住處及外出原因，老翁均無法正常回答。

所幸員警在老翁口袋尋獲身分證，利用行動載具查詢其住處，由警員林祺紘待在現場照護老翁，警員陳炳毓則前往老翁住處查訪，陳員找到老翁妻子後，告知其先生獨自在外徘徊，還不忘提醒老翁妻子出門前「穿暖一點，外面蠻冷的」、「看要不要幫他帶一件衣服，我看他穿睡衣而已。」

待在現場照護老翁的警員林祺紘則擔心老翁受寒，直接將身上制服外套脫下供老翁保暖，家屬到場後十分感謝員警熱心協助，對著失智的老翁說「人家警察還脫衣服給你穿」，最後兩名暖心員警不忘叮嚀老翁趕緊回家休息並注意地上玻璃。

警方呼籲，近日天氣寒冷，民眾務必注意家中長輩外出行蹤，遇有失蹤情形，可立即向派出所報案由員警協助查尋。