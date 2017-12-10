國道驚魂！10多個沙拉油桶翻滾 釀4車追撞

小貨車上的10多個沙拉油桶掉落在國道翻滾，釀成4車碰撞油桶受損，被國道七隊帶回。（記者湯世名翻攝）

2017-12-10 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕「哪來的沙拉油桶！」1輛小貨車前天行經國道3號彰化市路段時，車上載運的沙拉油桶突然接連掉落，共有10多個沙拉油桶在國道翻滾，造成後方4輛轎車閃避不及追撞沙拉油桶受損，驚險萬分，闖禍的小貨車駕駛也趕緊停放路肩，國道七隊據報趕抵現場，將肇禍的小貨車司機開單告發，被沙拉油桶波及的4輛轎車駕駛也都對小貨車提出求償。

國道七隊今天公布一段影像顯示，1輛小貨車8日行經國道3號北上203.6公里彰化路段時，車斗上滿載的沙拉油桶突然連番滾落，在國道上四處竄飛翻滾，後方車輛駕駛紛紛閃避，險些釀成車輛碰撞，不過仍有4輛轎車因閃避不及而撞上沙拉油桶，導致車身多處受損，連同小貨車紛紛停往路肩。

轎車受損的駕駛怒稱：「太離譜了，竟然會在國道撞上沙拉油桶！」小貨車駕駛則一再向被害駕駛道歉，國道七隊警方據報派員趕抵現場，將四處散落的10多個沙拉油桶清除，將小貨車駕駛帶回偵訊。訊後依道路交通管理處罰條例第33條第1項第11款開單告發，國道七隊指出，該輛小貨車車上貨物捆紮不牢固，依法開出3000元以上6000元以下罰單，警方並強調，若造成傷亡車禍，肇事車主還要負起刑責，呼籲車輛駕駛人要上國道之前，務必要把貨物捆紮牢固，以策安全。

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