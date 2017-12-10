余祥銓被控夜店外打人 北檢諭令3萬元交保

余祥銓被控夜店外打人，警方依傷害罪現行犯逮人移送，北檢諭令3萬元交保。（資料照，記者洪素津攝）

2017-12-10 11:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕余祥銓又喝酒惹禍！他今天凌晨到信義區夜店Vibe喝酒，沒想到喝酒結束後，他竟涉嫌在店外騎樓毆打原本與他同桌喝酒的高姓友人，高男當場報警並堅持提告，警方到場後依傷害罪現行犯逮人，雖然余堅稱自己僅口角沒動手，但高男指證歷歷，警詢後仍將他移送台北地檢署偵辦。

台北地檢署訊後依傷害罪諭令余祥銓3萬元交保，檢警將調閱附近監視器並找尋目擊者，釐清余祥銓究竟有無動手。

據了解，33歲余祥銓在警局時，由於酒還未退，一再大聲叫說「我不是媽寶」，與他發生衝突的34歲高姓男子則稱余態度囂張，還說要爆料給媒體，余祥銓的父母余天及李亞萍清晨都有到警局關心，面對兒子喝酒惹禍，都感到很無奈，後來見兒子沒有受傷後先行離去。

被打的高男說，當時余祥銓一直要帶他的女性友人離開，兩人因此爭執，後來余下樓後，在夜店旁邊騎樓，朝他臉揮了兩拳，造成他下巴瘀青，余則稱對方要拗他付酒錢，雙方才爭執，否認動手；台北地檢署訊後依傷害罪諭令余祥銓3萬元交保，檢警將調閱附近監視器並找尋目擊者，釐清余祥銓究竟有無動手。